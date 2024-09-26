Войти | Зарегистрироваться
14:33

пятница,
27 сентября
Онлайн
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
Країна
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Шольц закликає до оновлення конфігурації Ради безпеки ООН

26.09.2024 / 14:21
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає застарілою нинішню конфігурацію Ради безпеки ООН і закликає до її оновлення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на полях зустрічей у Нью-Йорку, його цитує "Укрінформ".

Шольц переконаний, що Радбез ООН потребує реформування та оновлення складу з представленням у ньому усіх континентів.

Він згадав про "великий успіх" з Пактом заради майбутнього, який ООН погодила консенсусом, що, на думку німецького канцлера, є "важливим кроком для подальшого розвитку багатосторонності", а також ознакою того, "що у світі існує можливість співпраці між державами попри всі серйозні виклики, з якими ми стикаємося".

За його словами, у Пакті йдеться про розвиток багатьох країн, про міжнародну фінансову архітектуру, "але, звичайно ж, йдеться і про Раду безпеки ООН".

"У тому вигляді, в якому вона (Рада безпеки ООН. – Ред.) є сьогодні, вона випала з часу. Вона походить з часів, коли світ був організований інакше. Той факт, що окремі континенти не представлені ефективно, також не на рівні постійних членів, є помилкою, і тому нам потрібен новий склад", – зазначив Шольц.

Шольц вказав, що ФРН вже багато років "працює з багатьма друзями, з Індією, Бразилією та Японією, щоб домогтися змін".

"Останні переговори з багатьма іншими показують, що ми на правильному шляху: справа нарешті зрушилися з мертвої точки. Радбез має бути реформований, щоб він міг виконувати свою функцію у світі", – додав він.

Шольц, Радбез ООН
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 сентября
26 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.