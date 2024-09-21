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Генасамблея ООН ухвалила «Пакт майбутнього», незважаючи на спротив росії

23.09.2024 / 10:12
Генеральна Асамблея ООН схвалила в неділю головний документ Саміту майбутнього, незважаючи на спротив росії, представник якої намагався внести свої поправки, погрожуючи відмовою підтримати консенсусний документ.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

Заступник міністра закордонних справ рф сергій вершинін виніс на голосування поправку, яка б передбачала «принцип невтручання», що нібито важливо для країн Глобального півдня, аби «колективний Захід» не нав’язував їм свою волю. вершинін назвав проєкт «лицемірним» і розкритикував генерального секретаря Антоніу Гутерреша за те, що в проєкті нібито не враховано всі пропозиції. У разі відмови підтримати російську поправку, за словами вершиніна, москва «дистанціюється» від консенсусного ухвалення документа.

Поправки росії були відхилені 143 голосами. Відтак президент Генасамблеї Філемон Янг оголосив Пакт ухваленим і підписав його.

42-сторінковий «Пакт майбутнього» містить перелік намірів країн щодо розв’язання глобальних проблем – від воєнних конфліктів і зміни клімату до штучного інтелекту й реформування ООН і глобальних інституцій.

Документ містить розділи «Сталий розвиток та фінансування розвитку», «Міжнародний мир і безпека», «Наука, технології, інновації та цифрове співробітництво», «Молодь та майбутні покоління».

Зокрема, у розділі про мир і безпеку зазначається: «Лихо війни набуває нових і небезпечніших форм. Сьогодні ми ближче до ядерної конфронтації, ніж будь-коли від часу закінчення Холодної війни».

Країни зобов’язуються діяти «колективно для підтримки й відновлення міжнародного миру і безпеки на суші, морі, в космосі, у кіберпросторі та в інших нових сферах, для ефективнішої протидії взаємопов'язаним глобальним загрозам і виконання обіцянок, що містяться в Статуті ООН».

ООН
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