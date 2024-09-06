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У росії очикують прискорену девальвацію рубля, - ЗМІ

10.09.2024 / 15:23
Бюджет росії на наступний рік передбачатиме зниження цін на російську нафту та прискорену девальвацію рубля. мінекономрозвитку росії заклало відповідні параметрив базовий сценарій макропрогнозу на 2025-2027 роки, на основі якого російський уряд розраховуватиме федеральний бюджет рф.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У прогнозі йдеться, що середній курс долара з 91,2 рубля цього року зросте до 96,5 рубля в наступному і до 100 рублів – у 2026 році, після чого девальвація рубля трохи уповільниться у 2027 році – до 103,2 руб. за долар.

Згідно з прогнозом мінекономрозвитку рф, рубль слабшатиме разом зі зниженням цін на російські нафту і газ – основні експортні товари, які приносять в країну більше половини валютного виторгу. Середня вартість бареля Urals опуститься із 70 доларів цього року до 69,7доларів у 2025 році, 66 доларів – у 2026 році та 65,5 доларів – у 2027 році.

Торік рубль пережив найсильніше за 9 років падіння і увійшов до топ-3 найслабших валют світу, поступившись тільки турецькій лірі та аргенському песо: долар подорожчав на 26%, а євро – на 28%. Проте з того часу валютний ринок стабілізувався: офіційний курс долара на 9 вересня становить 89,82 рубля за долар, що майже відповідає курсу на кінець грудня минулого року.

Девальвація рубля дозволить збільшити надходження до російського бюджету, який витрачає на війну з Україною третину коштів. Підвищення курсу долара на один рубль приносить російській скарбниці понад 100 млрд рублів додаткових доходів.

рубль, росія, нафта
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