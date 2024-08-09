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Мріяв, щоб путін провів парад в Києві: український медійник Петро Терентьєв роками працює на гру мо рф та насміхається з українців.

09.08.2024 / 19:58
На днях низка українських ЗМІ повідомила, що колишній співвласник видання «Букви», а зараз засновник видання «Межа» ( ТОВ «МЕЖА НЕТ») Петро Терентьєв фігурує в кримінальній справі про шпигунство на користь рф.

За даними ЗМІ, Терентьєв вже давно працює на гру мо рф під кураторством свого друга, агента гру мо рф Пабло Гонсалеса, якого під час обміну між рф та США зустрічав особисто кремлівський диктатор путін.

За інформацією джерел видання, на вилучених цифрових носіях Гонсалеса було знайдено переписки та розмови з Петром Терентьєвим.

"В рамках розслідування кримінальної справи в рамках міжнародної правової допомоги № 1001-102 Ds.12.2022 суддею Соломʼянського Районного Суду було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання Терентьєва на предмет зв’язку з затриманим агентом ГУР Пабло Гонсалесом", — пише видання.

Та і це ще не все. Як виявилось, Терентьєв ідеологічний українофоб, фанат путіна та політтехнолог пропагандиста шарія. Ба більше, він навіть не соромиться говорити про це ані в особистих розмовах, ані публічно.

Його соцмережі — це такий собі комфортний «ватний куток» для усіх фанатів держави-агресорки.

От, наприклад, на початку збройної агресії рф проти України Терентьєв у своїх соціальних мережах завзято цитував путіна та навіть мріяв, що путін буде не лише проводити парад на 9-те травня в Києві, а й «Пасху святить в Лавре будет».

скріншот Терентьєв

Та і взагалі своєму кумиру президенту рф володимиру путіну Терентьєв присвятив чимало постів, в яких мало не зізнався в коханні кремлівському диктатору та називав його "оплотом демократии".

скріншот Терентьєв

Натомість, з українців Терентьєв лише кепкував, а українську владу закликав припинити "играть в нацизм". А в розпал російської агресії Терентьєв взагалі взявся виправдовувати злочинні дії путіна на Донбасі.

скріншот Терентьєв

Так, 16 квітня 2014 року Терентьєв написав допис, в якому припустив, що це не Україна проводить АТО, а володимир путін, таким чином натякнув, що це українці — терористи, а не рф.

скріншот Терентьєв

 
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