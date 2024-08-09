Мріяв, щоб путін провів парад в Києві: український медійник Петро Терентьєв роками працює на гру мо рф та насміхається з українців.

"В рамках розслідування кримінальної справи в рамках міжнародної правової допомоги № 1001-102 Ds.12.2022 суддею Соломʼянського Районного Суду було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання Терентьєва на предмет зв’язку з затриманим агентом ГУР Пабло Гонсалесом", — пише видання.

Та і це ще не все. Як виявилось, Терентьєв ідеологічний українофоб, фанат путіна та політтехнолог пропагандиста шарія. Ба більше, він навіть не соромиться говорити про це ані в особистих розмовах, ані публічно.

Його соцмережі — це такий собі комфортний «ватний куток» для усіх фанатів держави-агресорки.

От, наприклад, на початку збройної агресії рф проти України Терентьєв у своїх соціальних мережах завзято цитував путіна та навіть мріяв, що путін буде не лише проводити парад на 9-те травня в Києві, а й «Пасху святить в Лавре будет».

Та і взагалі своєму кумиру президенту рф володимиру путіну Терентьєв присвятив чимало постів, в яких мало не зізнався в коханні кремлівському диктатору та називав його "оплотом демократии".

Натомість, з українців Терентьєв лише кепкував, а українську владу закликав припинити "играть в нацизм". А в розпал російської агресії Терентьєв взагалі взявся виправдовувати злочинні дії путіна на Донбасі.

Так, 16 квітня 2014 року Терентьєв написав допис, в якому припустив, що це не Україна проводить АТО, а володимир путін, таким чином натякнув, що це українці — терористи, а не рф.