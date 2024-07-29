Гарріс заручилася достатньою кількістю голосів для офіційного висування кандидатом у президенти

"Процес на голосуванні перейшов межу, коли можна сказати, що за неї проголосувала більшість", - ідеться в повідомленні агентства.

Проте АР наголошує, що процес онлайн-голосування завершиться тільки в понеділок.

До електронних бюлетенів, які отримали делегати з'їзду Демократичної партії, внесено лише одну кандидатуру - Камалу Гарріс. Для офіційного висунення кандидатом у президенти її мали підтримати щонайменше 1976 делегатів.

За даними партії, 3923 делегати, що представляють різні регіони країни, раніше подали петицію з проханням включити Гарріс до бюлетеня.

Таким чином офіційне затвердження Гарріс може відбутися на два тижні раніше Демократичної конвенції (з'їзду), яка відкриється 19 серпня в Чикаго. Там також відбудеться голосування, але воно вже матиме суто формальний характер.

Президентські вибори у США заплановано на 5 листопада 2024 року.