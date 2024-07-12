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Мінреінтеграції: Роботодавці, які адаптують робочі місця під потреби людей з інвалідністю, можуть отримати компенсацію від держави

19.07.2024 / 16:25
Уряд запровадив компенсаційні програми для роботодавців за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю та за працевлаштування зареєстрованих безробітних і внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю. Компенсації охоплюють витрати на створення робочих місць та часткове покриття заробітної плати.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Однією з таких програм є компенсація витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І та ІІ груп.Роботодавці, які адаптують робочі місця під потреби таких працівників, можуть отримати від держави фінансову підтримку.

Розмір компенсації залежить від групи інвалідності та може сягати значних сум: до 106,5 тисяч гривень для осіб з інвалідністю І групи та до 71 тисячі гривень для осіб з інвалідністю ІІ групи.

Крім того, держава надає компенсацію роботодавцям за працевлаштування осіб з інвалідністю, які мають статус зареєстрованого безробітного. У цьому випадку роботодавець може отримати відшкодування у розмірі 50% фактичних витрат на оплату праці такого працівника протягом шести місяців. При цьому розмір компенсації не може перевищувати розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виплати.

Додамо, що відповідно до статті 38, пункту 5 Бюджетного кодексу України, мінімальний розмір заробітної плати встановлюється щорічно у Законі про Державний бюджет. На даний момент мінімальна місячна заробітна плата в Україні становить 8000 гривень.

Також передбачена компенсація роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю. За таких умов роботодавець може отримувати компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати протягом шести місяців. Програма спрямована на підтримку як внутрішньо переміщених осіб, так і роботодавців, які надають їм робочі місця.

Мінреінтеграції
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