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Кабмін та МВФ обговорили надання Україні цього місяця 2,2 млрд доларів

21.06.2024 / 10:12
Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль та перша заступниця директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Гіта Гопінах обговорили надання Україні цього місяця 2,2 млрд доларів у межах програми Extended Fund Facility від МВФ.

Про це глава уряду повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Розраховуємо на підтримку Ради директорів МВФ наприкінці цього місяця, рішення якої принесе Україні $2,2 млрд у межах програми EFF обсягом 15,6 млрд доларів", - написав він.

Шмигаль зауважив, що під час зустрічі з Гопінах він подякував за успішну роботу над четвертим переглядом програми EFF. Водночас сторони обговорили перебіг реформ та реалізацію структурних маяків, які лягли в основу української "Матриці реформ".

"Особливу увагу приділили макроекономічним питанням. Привітав рішення країн G7 спрямувати Україні 50 млрд доларів, які погашатимуться коштом відсотків із заморожених російських активів. Кошти очікуємо вже цього року. Це посилить економічну спроможність нашої держави в протидії російській агресії", - підкреслив глава уряду.

Він також висловив вдячність МВФ за послідовну підтримку, що допомагає Україні вистояти й продовжувати боротьбу за свободу та демократичні цінності.

Шмигаль
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