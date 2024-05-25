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Зеленський: Україна хотіла б бачити країни Центральної Азії на Саміті миру

27.05.2024 / 13:19
Лідери країн Центральної Азії більше на боці росії ніж України через страх перед кремлем.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський  представникам центральноазійських медіа в інтерв'ю, передає УНН.

"Мені здається, що у ваших лідерів не зовсім баланс. Я вважаю, що вони все ж таки більше в російський бік через страх перед кремлем. Поясню чому. Я вам наведу приклад. Я сподіваюся, що це зміниться. Наприклад, ми робимо Саміт миру, робимо перші кроки. Вони як у маленької дитини, перші не стійкі, але важливо, щоб їх підтримували. Це правильні кроки, і вони точно вперед. Вони точно до миру, вони точно не до війни. Що тут страшного? Тут страшно тільки одне, що не буде путіна?", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що Україна запросила на Саміт миру всіх лідерів, зокрема Центральної Азії.

"І ось вам приклад, ми запрошуємо всіх лідерів, які раніше за одним столом не сиділи, у кого свої інтереси, хтось вводив санкції, хтось не вводив. Ми запросили всіх. Також лідерів Центральної Азії. Ми всіх запрошуємо і хочемо бачити на цьому Саміті. Тобто уявіть собі, чи може через це путін танками поїхати на одну з країн Центральної Азії. Через це? Ні. Цього мало. Тоді скажіть, чого бояться ті, хто не приєднуються. Бояться втратити що-небудь. Тобто, бояться навіть втратити стосунки з сьогоднішнім кремлем. Мені здається, що це не допомагає закінчити війну", - заявив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Україна хотіла б бачити країни Центральної Азії на Саміті миру.

"Звичайно, ми б хотіли, щоб лідери центральноазіатських країн обов'язково були, щоб вони підтримали саму подію. Я навіть не проти, якщо вони скажуть: дивіться, у нас своє бачення. Добре, своє, то скажи його", - сказав Зеленський.

Зеленський
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