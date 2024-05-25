Головним пріоритетом для ЗСУ залишаються засоби ППО та ракети для них

Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

За його словами, Україна потребує засобів ППО різних типів. Йдеться не тільки про захист міст та критичної інфраструктури, але й про безпеку військових на лінії фронт. Пріоритетом залишаються сучасні засоби ППО та ракети до них, які можуть збивати балістику.

"Також велике значення для нас має забезпечення артилерійськими боєприпасами, тому що перевага застосування артилерійських боєприпасів противника залишається у середньому 1 до 5 на їхню користь. І також це засоби РЕБ, щоб ми могли надійно прикривати об'єкти критичної інфраструктури, а також підрозділи на полі бою", - зазначив Гаврилюк.