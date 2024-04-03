Войти | Зарегистрироваться
03:36

воскресенье,
07 апреля
Онлайн
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Країна
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Стефанишина: США і Німеччина виступають проти запрошення України до НАТО

06.04.2024 / 10:10
Україна сама запропонувала формат запрошення, як юридичну гарантію майбутнього членства в НАТО, абсолютно всі союзники підтримують це рішення, окрім двох, повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Формат запрошення запропонувала сама Україна, як юридичну гарантію майбутнього членства в НАТО. Це проміжне рішення. Воно не є остаточним. Воно є на порядку денному. Абсолютно всі союзники підтримують це рішення, окрім двох... Оскільки ця інформація стала публічною, то тепер США і Німеччина намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників, таких як Угорщина і Словаччина... Але ключова позиція саме цих двох країн (США та Німеччини - ІФ-У)", - сказала Стефанишина.

За її словами, США і Німеччина виступають проти запрошення України до НАТО, оскільки це вже буде "реальне рішення".

Віце-прем'єр також підкреслила: "Саме запрошення вимагає консенсусу, але й відкат від запрошення вимагає також консенсусу. І це означає, що ті союзники, які стоять за територіальну цілісність України, які стоять за Україну, вони повинні вимагати запрошення... Якраз запрошення є тією гарантією, що Україна збережеться, як держава".

Також Стефанишина звернула увагу, що питання запрошення не прив'язане до Вашингтонського саміту.

"Це може бути в рамках Вашингтонського саміту, може бути з новим генсеком НАТО. Це може бути в будь-який момент", - вважає вона.

НАТО, Стефанишина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 апреля
5 апреля
4 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.