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Решение о членстве Украины в НАТО лежит только в политической плоскости - Стефанишина

11.10.2021 / 15:45
Решение о вступление Украины в НАТО на сегодняшний день находится исключительно в политической плоскости. Для решения вопроса о членстве в Альянсе используются все доступные площадки.

Об этом шла речь в интервью "Радио Свобода" вице-премьера-министра Украины Ольги Стефанишиной.

"Мы требуем такой стратегической ясности от НАТО. В 2021 году, все государства члены НАТО подтвердили, что Украина будет в НАТО", - сказала она.

Стефанишина напомнила, что Украина приняла специальное решение на Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) и продолжает работу над переходом на стандарты НАТО.

"Мы уже используем огромный потенциал программы расширенных возможностей, и, что самое важное, мы работаем с каждой столицей НАТО. Мы выстраиваем этот консенсус и используем все площадки. Но ситуация сложная", - отметила она.

По ее словам, сегодня решение о членстве Украины в НАТО лежит только в политической плоскости. Поэтому приоритетной задачей для Украины является формирование консенсуса и украинская сторона "в принципе неплохо движется в этом направлении".

Ранее в комментарии  глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, зачем Украина вступает в разные альянсы с соседями. 

Источник

НАТО, Стефанишина
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