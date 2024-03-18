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Українцям розповіли, як зареєструвати дитину, що народилася за кордоном

22.03.2024 / 18:30
Через повномасштабну війну багато жінок виїхали з України та вимушені були народжувати дитину за кордоном.

Як зареєструвати дитину, що народилася за кордоном, та як отримати свідоцтво про народження дитини у 2024 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо дитина народилася за кордоном, але один з її батьків є громадянином України, то вона також є громадянином України з моменту народження.

Для того щоб зареєструвати народження дитини та отримати українське свідоцтво про народження, необхідно звернутися в закордонну дипломатичну установу України (ЗДУ) за місцем народження дитини.

Винятком є країни, де законодавством передбачено обов’язкову реєстрацію всіх дітей, народжених на їхній території, незалежно від громадянства батьків.

Зверніть увагу! Закордонна дипломатична установа України не реєструє народження дитини, якщо вже була здійснена реєстрація народження в місцевих органах.

Офіційний документ про народження дитини, виданий іноземним уповноваженим органом, є аналогом українського свідоцтва про народження дитини й визнається в Україні у разі його засвідчення апостилем чи легалізації в країні видання такого документа, якщо це передбачено законодавством.

Для отримання свідоцтва про народження дитини за кордоном один із батьків має підготувати такі документи:

  • заяву встановленого зразка — подавати необхідно не пізніше одного місяця з дня народження дитини;
  • паспортні документи батьків дитини;
  • оригінал довідки про народження дитини з медичного закладу за встановленою в країні народження формою. На її підставі здійснюється реєстрація народження в місцевому органі;
  • свідоцтво про шлюб або відповідна заява, тобто ті документи, які є підставою для внесення даних про батька дитини.

Документи, які були видані іноземними компетентними органами, повинні бути легалізовані (апостильовані) в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Вони також повинні бути перекладені українською мовою та легалізовані (апостильовані) в установленому порядку законодавством України.

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