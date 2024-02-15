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Правозахисник: Отруєння ватажка «лнр» - це почерк російських силових структур

20.02.2024 / 10:12
Отруєння керівника «луганської народної республіки» леоніда пасічника - це почерк російських силових структур.

Про це засновник «Східної правозахисної групи» Павло Лисянський розповів у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Східна Правозахисна група неодноразово заявляла про факти зміни колаборантів в окупаційних адміністраціях. В останньому звіті «плани росії на окупованих територіях України» наведено п'ять випадків усунення представників окупаційних адміністрацій, які були призначені ще у 2014-2015 роках. В принципі, отруєння бойовими речовинами – це завжди був почерк спецслужб росії», - зазначив Лисянський.

Він нагадав, що у звітах його групи про «Псевдовибори на окупованих територіях» є інформація, що окупанти проводять ці вибори лише на кілька років (за словами політтехнологів рф), хоча за їх т. зв. законами лише вибори проводяться строком на п’ять років.

Як зазначається в дописі, судячи з підписаних «указів» пасічника в період із грудня до лютого, його відсутність узагалі не видно, документи підписувалися з інтервалом три дні.

"Але чутки про те, що пасічник піде за станом здоров’я, були ще у листопаді 2023 року (там внутрішній конфлікт пасічника з окремими елітами та зовнішня стратегія кремля спрямована на зміну чинних колаборантів)", - зауважив Лисянський.

Лисянський, лнр, отруєння
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