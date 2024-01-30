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Буданов: рф має намір домовитися з КНДР про збільшення обсягів постачань зброї

31.01.2024 / 09:10
рф має намір домовитися з КНДР про збільшення обсягів постачань зброї, найбільша потреба в боєприпасах, повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

В інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону у вівторок, відповідаючи на запитання, про що домовлятиметься російський президент володимир путін під час очікуваного візиту до КНДР, Буданов сказав: "Про збільшення обсягів постачання зброї в рф насамперед. І поглиблення відносин".

Це, зокрема, стосується співпраці щодо ракетних технологій.

"рф думає, що передати певні ракетні технології КНДР - це нормально. Це їхнє бачення. КНДР за ці технології буде робити дуже багато. Людський ресурс там серйозний, оборонні можливості, на жаль, непорівнянні з рф. Вони можуть працювати і працюють набагато ефективніше і більше, ніж росіяни. Тому збільшення постачання, насамперед артилерійського озброєння, точно буде", - зазначив Буданов.

Він нагадав, що застосування противником боєприпасів із КНДР почалося ще 2023 року.

Відповідаючи на запитання, чого не вистачає насамперед окупантам в озброєнні, глава розвідки сказав, що боєприпасів.

"Те ж саме, що й у нас, - боєприпасів. Це потреба номер один", - зазначив він.

Буданов
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