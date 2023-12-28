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Держстат: У 2023 році інфляція в Україні впала до 5,1%

11.01.2024 / 09:10
Інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% із 10,0% у 2021 році.

Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з її даними, у грудні 2023 року зростання споживчих цін у країні прискорилося до 0,7% із 0,5% у листопаді, однак у грудні 2022 року воно було ще вищим - 0,8%, тому в річному вимірі інфляція залишилася на рівні 5,1%, як і за підсумками листопада.

Зазначається, що в грудні-2023 базова інфляція знизилася до нуля з 0,3% у листопаді. З урахуванням того, що в грудні-2022 базова інфляція становила 0,8%, у річному вимірі за підсумками року базова інфляція знизилася до 4,9%, тоді як у 2022 році вона становила 22,6%.

Держстат уточнює, що середньорічна інфляція у 2023 році (січень-грудень до січня-грудня) становила 12,9% порівняно з 20,2% роком раніше.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Нацбанк України знову покращив прогноз інфляції на 2023 рік із 10,6% до 5,8%, однак погіршив його на 2024 рік - із 8,5% до 9,5%.

Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на 2023 рік із 14,7% до 7,1%, на 2024 рік - із 10,8% до 9,7%.

Держстат, інфляція
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