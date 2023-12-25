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Мінюст: Ми плануємо реєстраційні послуги перевести в автоматичний режим через портал Дія

24.12.2023 / 13:15
Міністерство юстиції планує поступово передати усі свої реєстраційні послуги в автоматичний режим через портал «Дія».

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" міністр юстиції Денис Малюська, передає Укрінформ.

"Ми плануємо усі реєстраційні послуги поступово передати в автоматичний режим через портал Дія", - сказав Малюська.

За його словами, на цей час уже зроблено перші кілька кроків до автоматизації послуг з реєстрації. Це автоматична реєстрація фізичної особи-підприємця, зміна інформації про неї та закриття ФОП, а також реєстрація ТОВ.

Міністр зазначив: запроваджуючи такі автоматизовані послуги, держава спрощує життя фізичним особам-підприємцям, засновникам юридичних осіб, бізнесменам. Частково це також економить кошти бюджету і дозволяє більше концентруватися на розробці програмної продукції.

"Це економія ресурсів, більша прозорість, зручність і зменшення ризиків корупції", - додав Малюська.

Дія, Малюська, Мінюст
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