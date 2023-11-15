МО працює над тим, щоб на 100% забезпечувати ЗСУ товарами українського виробництва

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що відомство ініціювало зустріч із представниками українського бізнесу, які постачають товари для армії.

Зокрема, на зустрічі обговорили, як зробити співпрацю бізнесу з державою передбачуваною, щоб бізнес міг планувати витрати під замовлення МОУ.

Підприємці кажуть, що готові повністю забезпечувати тилові потреби ЗСУ якісними товарами.

Як зауважують в Міноборони, в 2024 році забезпеченням ЗСУ одягом, їжею, пально-мастильними матеріалами, бронежилетами, касками та тактичним спорядженням буде займатися новостворене підприємство «Агенція закупівель у сфері оборони» .

Наразі «Агенція закупівель у сфері оборони» готується до перших закупівель за напрямом харчування.