Bloomberg: Доходи росії від експорту нафти в жовтні знизилися

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

До того ж США ввели санкції проти суден, які порушують встановлені обмеження на ціни.

У жовтні росія отримала $18,34 млрд від експорту сирої нафти і нафтопродуктів, що на $25 млн менше, ніж у вересні.

Через західні санкції в росії зросли витрати на транспортування, тому російська нафта впала в ціні. Однак, щомісячні доходи росії від продажу нафти за кордон залишилися майже на найвищому рівні з жовтня 2022 року.

Нафтодолари є ключовим джерелом доходів для російського бюджету особливо в умовах війни. В останні місяці доходи від продажу нафти і газу зросли на тлі підвищення цін на російський експорт, скоротивши дефіцит бюджету країни і надавши йому більшої фінансової гнучкості для ведення війни.

Раніше Велика сімка встановила граничні ціни на російську нафту, намагаючись поповнити російського бюджету, проте не завдаючи шкоди світовому нафтовому ринку.

12 жовтня Міністерство фінансів США також запровадило санкції проти двох нафтових танкерів та їхніх власників, зареєстрованих у Туреччині та ОАЕ, оскільки обидва судна використовували американських постачальників послуг для транспортування російської нафти за ціною, вищою за граничну.

Як наслідок, до кінця жовтня вартість фрахту (плати за перевезення) російської нафти з Балтики до західного узбережжя Індії зросла на понад 35%, перевищивши 10 доларів за барель. Це спричинило тиск на ціну російської нафти.