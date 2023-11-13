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МО України: Знищену ворожу техніку збирають та групують на спеціальних ділянках

13.11.2023 / 16:25
Міністерство оборони розпочало очищувати українські території від залишків знищеної ворожої техніки. Їх збирають та групують на 80 ділянках, спеціально виділених для цього.

Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

Там зазначають, що подальша доля залишків техніки залежить від того, в якому стані вона знаходиться.

Після інспекції та перевірок, експерти Міноборони разом із консультантами визначать, чи може дана техніка стати донором запчастин для техніки ЗСУ.

Якщо ні, то її розглядають як майбутній музейний експонат або інсталяцію для виставки.

Сильно зруйнована техніка буде утилізована як металобрухт.

Зазначається, що дана очистка земель виконується в рамках спеціального розпорядження Кабміну.

Міноборони
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