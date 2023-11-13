Британські вчені: Отримання потенційно різних порад від лікаря може мати згубні наслідки для здоров’я

Про це пишуть Факти.

Різні поради від різних лікарів

Дослідження, в якому взяли участь понад 5 тис. жінок, показало, що це найчастіше трапляється з людьми віком від 18 до 24 років.

«Отримання потенційно різних порад після кожного відвідування лікаря не лише засмучує, а й може мати згубні наслідки для здоров’я», – зазначають учені.

Звіт показав, що проблеми жіночого здоров’я, як-от менопауза та ендометріоз, часто ігноруються або неправильно діагностуються, змушуючи пацієнток переміщатися лабіринтом невизначеності.

Незручно заперечити лікарю

Дослідження також показало, що з тих, кому довелося неодноразово відвідувати лікарів, перш ніж поставили правильний діагноз, 11% чекали понад три роки, щоб нарешті вирішити проблему.

У середньому найдовший термін очікування становить 10,8 місяців, але цей термін збільшується до 16,8 місяців для безробітних респондентів.

Учені також з’ясували, що 13% опитаних жінок, якщо лікарі їм дадуть пораду, в якій вони не впевнені або всупереч тому, що вони думають, не стануть піддавати її сумніву.

Майже половина (48%) опитаних просто довіряють досвіду медичних працівників, а серед людей, старших за 65 років, ця цифра сягає 67%.

Наслідки пізньої діагностики

44% учасниць зізналися, що їм просто ніяково щось сказати проти думки лікаря, остільки вони не хочуть “підривати” авторитет професіонала.

Майже кожна третя жінка (32%) не почувалася б упевненою, звертаючись за іншою думкою з медичного питання, тоді як 24% також мали б сумніви з приводу того, щоб попросити лікаря скерувати її до профільного фахівця.

Пізня діагностика в кращому разі призводить до занепокоєння і тривожності, а в гіршому – до трагічних наслідків аж до вкрай ускладненого лікування, заявляють учені.