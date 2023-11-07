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Newsweek: США створюють ядерну зброю, яка у 24 рази потужніша за бомбу, скинуту на Хіросіму

06.11.2023 / 17:27
США створюють ядерну зброю (B61-13), яка, як стверджується, у 24 рази потужніша за бомбу, скинуту на Хіросіму в 1945 році. Нова бомба являє собою варіант гравітаційної бомби B61, розробленої в 1960-х роках, під час холодної війни.

Зазначається, що падіння такої бомби на москву може призвести до загибелі понад 300 тис. росіян. Про це пише Newsweek,

Згідно зі звітом Міноборони США, все, що буде знаходитися в радіусі півмилі від місця вибуху бомби, охопить масивна вогненна куля. Вибух зруйнує будівлі і, ймовірно, вб'є всіх у радіусі милі, а ті, хто буде в радіусі двох миль від місця вибуху, помруть протягом місяця через високий рівень радіаційного впливу.

Близько 15% тих, хто виживуть, пізніше помруть від раку. Повідомляється, що загальна кількість постраждалих становитиме 868 860 осіб.

"B61-13 буде доставлятися сучасними літаками, посилюючи стримування супротивників і забезпечуючи впевненість союзникам і партнерам, надаючи президенту додаткові можливості проти деяких більш складних військових цілей", - повідомили у Міністерстві оборони США.

Як заявив помічник Міністра оборони з космічної політики Джон Пламб, США зобов'язані продовжувати оцінювати і використовувати можливості, які необхідні для надійного стримування і реагування на стратегічні атаки.

бомба, Міноборони США
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