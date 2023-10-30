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Блокада руху вантажного транспорту на польсько-українському кордоні розпочнеться 6 листопада

03.11.2023 / 15:23
Польські перевізники перенесли початок блокади руху вантажного транспорту поблизу трьох найбільших автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні (Корчова-Краківець, Гребенне-Рава Руська, Дорогуськ-Ягодин) з 3 на 6 листопада.

Про це заявив співголова блокади, організатор протесту поблизу пункту пропуску Корчова-Краківець Томаш Борковський в коментарі Укрінформу в четвер, 2 листопада.

“Блокада розпочинається з 12-ї години (13-ї години за київським часом – ред.) 6 листопада”,- зазначив Борковський, додаючи, що вона одночасно розпочнеться в трьох місцях поблизу кордону з Україною.

За його словами, цей протест офіційно зареєстровано польськими перевізниками в місцевих органах влади до 3 січня 2024 року.

Він додав, що блокуватиметься проїзд вантажних автомобілів, натомість пропускатиметься гуманітарна і військова допомога для України.

Представник польских перевізників запевняє, що блокада спрямована не проти України, а на те "щоб мати рівні можливості" з українськими перевізниками.

Організатори страйку надіслали свої вимоги міністерству інфраструктури Польщі.

Серед головних вимог польський організатор страйку назвав відновлення з боку Польщі практики дозволів для українських перевізників.

Іншою вимогою він назвав те, щоб польські вантажні автомобілі було виключено з Е-черги для порожніх автомобілів, які повертаються з України до РП.

Борковський також зазначив, що організатори хочуть, щоб польська сторона перестала видавати ліцензії для транспортних компаній з капіталом поза ЄС.

"Ідеться не лише про українців, але також турків, грузин, росіян, білорусів, які в Польщі реєструють багато компаній",- зауважив організатор страйку.

Cвоєю чергою речник Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі Пьотр Закєляж в коментарі Укрінформу підтвердив, що страйк польських перевізників має розпочатися 6 листопада.

Польські прикордонники готові до цього протесту, зауваживши, що він відбуватиметься за межами прикордонного пункту, тому польські прикордонні органи не мають впливу на його перебіг.

"З нашого боку, усі транспортні засоби, які потраплятимуть на кордон, пропускатимуться за стандартною процедурою", - запевнив чиновник

Польща
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