Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Українці, які подавали заяву про знищене майно, отримають житловий сертифікат у Дії. З нього дізнаєтеся суму компенсації та зможете почати пошуки майбутнього помешкання. А вже з листопада - використати сертифікат на покупку житла", - зазначив він.

Для того, аби отримати компенсацію за зруйноване майно, у Дії можна подати заяву та відкрити картку єВідновлення в одному з банків-партнерів. Після цього дані автоматично підтягнуться з реєстрів. Послугою вже скористалися 3 685 українців

Нагадаємо, в серпні у Дії розпочався прийом заявок на компенсацію за зруйноване житло.