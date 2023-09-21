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Підласа: У Держбюджеті 2024 коштів на будівництво нових доріг не передбачено

21.09.2023 / 17:27
У проєкті державного бюджету на 2024 рік коштів на будівництво нових доріг не передбачено. Дороги будуватимуть тільки за окремими рішеннями Кабінету міністрів за гроші з резервного фонду.

Про це сказала голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, повідомили LIGA.net.

Усі урізані статті за програмами витрат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, яке очолює Олександр Кубраков, та Агентства відновлення, яке очолює Мустафа Найєм, спрямують на потреби оборони, сказала.

"Мінінфраструктури й далі буде займатись проєктами відбудови, але гроші на це буде шукати у міжнародних партнерів", – розповіла Підласа.

А Фонд ліквідації наслідків збройної агресії буде наповнюватись від конфіскованого у росіян на території України майна, якщо Фонд державного майна зможе успішно його продати, повідомила.

Окремо на укриття для шкіл і дитячих садочків передбачено 3,3 млрд грн.

Підласа
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