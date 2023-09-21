Бавовна від СБУ знищує головні російські "скрєпи", – Загородній

Про це пише політолог Тарас Загородній.

Експерт звертає увагу на ключові "бавовни" від СБУ за останні місяці. "Це і підірваний удруге Кримський міст. І вдалі атаки морських дронів по кораблях Чорноморського флоту рф. Це і знищення найдорожчого російського комплексу ППО "Тріумф" під Євпаторією (вартість більше 1,2 мільярдів у.е.), і удар по аеродрому у російському Курську, де дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Всі ці удари руйнують не тільки військову інфраструктуру, але і "скрєпи" росіян, - підкреслює політолог.

"Голова СБУ Малюк обіцяє росіянам замість оксамитового сезону в Криму - "сезон бавовн". Певен, що він далекий від завершення. Відмічу, що абсолютна більшість успішних операцій на територіях зайнятих ворогом – справа рук Служби", - акцентує експерт.

"Для операцій в окупованому Криму СБУ налагодила тісну співпрацю з ВМС. Це позитивна взаємодія, яка дає ефективний результат", - резюмує Загородній.

Нагадаємо раніше, голова СБУ Василь Малюк підкреслив, що "будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком щодо ворога".