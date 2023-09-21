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Бавовна від СБУ знищує головні російські "скрєпи", – Загородній

20.09.2023 / 19:11
У рф не залишилось жодної пропагандистської "скрєпи" (армія, флот, Кримський міст), по якій би не вдарила за останній час Служба Безпеки.

Про це пише політолог Тарас Загородній.

Експерт звертає увагу на ключові "бавовни" від СБУ за останні місяці. "Це і підірваний удруге Кримський міст. І вдалі  атаки морських дронів по кораблях Чорноморського флоту рф. Це і знищення найдорожчого російського комплексу ППО "Тріумф" під Євпаторією (вартість більше 1,2 мільярдів у.е.), і удар по аеродрому у російському Курську, де дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Всі ці удари руйнують не тільки військову інфраструктуру, але і "скрєпи" росіян, - підкреслює політолог.

"Голова СБУ Малюк обіцяє росіянам замість оксамитового сезону в Криму - "сезон бавовн". Певен, що він далекий від завершення. Відмічу, що абсолютна більшість успішних операцій на територіях зайнятих ворогом – справа рук Служби", - акцентує експерт.

"Для операцій в окупованому Криму СБУ налагодила тісну співпрацю з ВМС. Це позитивна взаємодія, яка дає ефективний результат", - резюмує Загородній.

Нагадаємо раніше, голова СБУ Василь Малюк підкреслив, що "будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком щодо ворога".

СБУ, Загородній
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