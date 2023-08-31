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28% українців повідомили, що за останній рік доплачували за медичні послуги, - опитування

12.09.2023 / 18:30
У липні 2023 року 28% українців повідомили, що за останній рік доплачували за медичні послуги, наприклад, візит до лікаря, процедури (ін’єкції, перев’язки тощо) або діагностику (рентген, УЗД) в державних медичних установах.

Серед 2011 осіб, які взяли участь в опитуванні Стан корупції в Україні 3 по 17 липня 2023 року,  32% респондентів підтвердили, що їм не доводилося доплачувати, 39% опитаних заявили, що не зверталися за такими послугами, меншість не відповіла на це запитання.

Порівняно з травнем 2021 року, коли 33% відповідей свідчили про додаткові платежі, ця частка трохи зменшилася.

Водночас зросла кількість громадян, які вважають, що для отримання якісної медичної допомоги в майбутньому можливо варто надавати додаткову винагороду лікарям. Однак більшість опитаних, як у 2021 році (17%), так і у 2023 році (26%), вважають це необов’язковим.

Опитування показало, що рівень нетерпимості в Україні до надання хабарів, подарунків або неофіційних послуг для вирішення особистих проблем помітно зріс. На думку 53% українців, такі дії ніколи не можуть бути виправдані.

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