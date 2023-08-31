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Російські спецслужби створили інформаційну компанію "Дев'ятий вал" – ЗМІ

12.09.2023 / 16:56
Кількість психологічних операцій проти України продовжує зростати у всьому світі, але окрему увагу російські спецслужби приділяють роботі на Заході з політиками, журналістами та лідерами думок.

 Так, The New York Times опублікував статтю "Росія готує довгострокову кампанію з дезінформації, спрямовану на США та Європу". У США вважають, йдеться у статті, що Росія хоче відновити свій вплив на громадську думку, маніпулювати нею та одночасно приховати, пише "УБР". 

Зокрема, пише NYT, спецслужби РФ таємно використовує союзників усередині незалежних організацій для поширення пропаганди та розвитку зв'язків із новими лідерами у США та Європі. Ці зусилля розраховані на тривалий час. Спецоперації РФ спрямовані на створення підтримки Кремля серед американців та європейців, а також на фейкові народні протести.

За даними розслідування українських журналістів, одним із акторів, який веде деструктивну діяльність проти Києва, є агентство соціального інжинірингу "Дев'ятий вал", яке пов'язане з російськими спецслужбами та організує когнітивні інформаційні кампанії.

У розслідуванні йдеться про те, що в рамках своєї роботи ця структура систематично займається антиукраїнською пропагандою в країнах Заходу, налаштовуючи населення та еліту Європи проти підтримки Києва. Провівши аналіз, за інформацією журналістів, можна вивести такі треки: інфоприводи у західних ЗМІ із заявами чинних та колишніх політиків, які виступають проти членства України в ЄС та НАТО; заяви представників західного військового істеблішменту про неможливість перемоги України через недостатність військової могутності та людських ресурсів; організація провокацій, спрямованих на розгойдування невдоволення європейцями мігрантів з України.

Координація діяльності "Дев'ятого валу", за даними ЗМІ, здійснюється Адміністрацією президента та профільними підрозділами російських спецслужб. Швидше за все, керують цим колишні чиновники АП та силовики. Довгостроковою метою інфокомпанії є деморалізація українців та розворот громадської думки в Європі на підтримку Росії. За задумом ініціаторів психологічних операцій, еліти країн ЄС втомилися від конфлікту в Україні. Окремий акцент у рамках ідеологічної боротьби з нами робиться на тому, що Україна є "токсичним активом". Європа нібито зазнає невиправданих втрат і перестає бути суверенним актором.Україну хочуть виставити дармоїдом, який не приносить нічого, крім проблем та завищених витрат, вважають у розслідуванні. Враховуючи риторику західних ЗМІ про "довгу війну з Росією", робота російського ІПСО становить особливу небезпеку: щоденні публікації про "втому" від України ризикують в один день стати реальністю.

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