Енергоатом: Україна не матиме дефіциту електроенергії в найближчий місяць

"Думаю, вересень буде бездефіцитним. 1000 МВт, які ми зараз додали, - це велика потужність. Згадайте минулий лютий: відключення припинилися, коли ми підключили блок-тисячник", - сказав він журналістам.

Водночас він зазначив, що за 10 днів планується підключення сьомого блоку, потужність якого становить також 1000 МВт, а протягом орієнтовно місяця – ще двох.

"Розпочали пускові операції на сьомому блоці. Після його ввімкнення загальна потужність буде 6,4 ГВт. Потім із двома блоками, що залишилися, вийдемо на 7,4-7,6 ГВт. І так працюватимемо до літа", - описав перспективи глава "Енергоатому".