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ЦНС: окупанти у соціальних мережах розсилають жителям Херсона повідомлення з погрозами

21.08.2023 / 18:30
російські окупанти у соціальних мережах розсилають жителям Херсона повідомлення з погрозами.

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦНС), у тексті йдеться про фізичну розправу, якої начебто можна уникнути, якщо розповісти про “нацистів” у Херсоні.

«У такий спосіб росіяни намагаються отримати інформацію щодо розташування українських військових на Херсонщині, а також щодо партизанського руху на тимчасово окупованих територіях», – пояснили в ЦНС.

У Центрі закликають не піддаватись на маніпуляції, а також нагадують, що будь-яка співпраця з ворогом прирівнюється до державної зради і в умовах воєнного стану карається позбавленням волі до 15 років або довічним ув’язненням.

ЦНС
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