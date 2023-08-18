ЦНС: окупанти у соціальних мережах розсилають жителям Херсона повідомлення з погрозами

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦНС), у тексті йдеться про фізичну розправу, якої начебто можна уникнути, якщо розповісти про “нацистів” у Херсоні.

«У такий спосіб росіяни намагаються отримати інформацію щодо розташування українських військових на Херсонщині, а також щодо партизанського руху на тимчасово окупованих територіях», – пояснили в ЦНС.

У Центрі закликають не піддаватись на маніпуляції, а також нагадують, що будь-яка співпраця з ворогом прирівнюється до державної зради і в умовах воєнного стану карається позбавленням волі до 15 років або довічним ув’язненням.