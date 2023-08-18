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Подоляк: Саркозі є максимально примітивним проросійським лобістом

21.08.2023 / 17:27
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі є "максимально примітивним проросійським лобістом". Його думку не варто сприймати надто серйозно, бо ця людина давно не є представником західної політичної еліти.

Про це сказав радник голови Офіса президента Михайло Подоляк, передає "УНІАН".

"Він закликає світ відмовитися від міжнародного права, визнати, що той, хто сильний, хто готовий відрізати голови дітям, той буде домінувати. Тобто Саркозі закликає Росію продовжити максимально жорстоку геноцидну війну в Україні. Своїми заявами він каже Росії: "Ви ріжте їх поки що, вбивайте українців, а ми дотиснемо, щоб вони погодилися вам програти". Ось такий прямий переклад", – вважає Подоляк.

Рішення щодо сценарію закінчення війни вже ухвалено.

"Рішення називається "кордони 1991 року". Це частина перша. А частина друга – початок політичної трансформації в Росії. Навіщо постійно повертатися, даючи Росії надію, що їй дозволять зберегти обличчя?" – каже радник.

Подоляк
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