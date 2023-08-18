Еврейские Федерации Северной Америки собрали 90 млн долларов для жителей Украины

Об этом передает издание News Wall Israel. Как сообщили 17 августа в организации, это первая международная еврейская миссия в Украину после полномасштабного российского вторжения.

В ходе визита представители партнерских организаций JFNA проинформировали участников миссии о текущих проблемах и результатах совместной работы.

Они также посетили места, где украинские евреи и беженцы получают помощь основных партнеров Еврейских Федераций: Американского еврейского объединенного распределительного комитета (Джойнт) и Еврейского агентства (Сохнут).

Во Львове они посетили «Хесед-Арье», который с началом войны стал координационным центром приема беженцев и распределения гуманитарной помощи по всей территории Украины. Здесь также создан волонтерский центр, где работают местные еврейские активисты всех возрастов.

В Трускавце еврейские лидеры США и Канады встретились с беженцами, размещенными Джойнтом в местной гостинице, где им предоставляется проживание, питание, медикаменты, психологическая и социальная поддержка, а также культурная и образовательная программы.

В Поляне миссия познакомилась с работой летнего лагеря Сохнута для детей в возрасте от семи до двенадцати лет. Также в Западной Украине члены миссии присутствовали на семинаре по подготовке к репатриации, организованном Еврейским агентством.

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