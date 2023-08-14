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Гуменюк: Розмови та розмірковування на тему просування ЗСУ на лівому березі Дніпра шкодять нашим захисникам

14.08.2023 / 10:12
Розмови аналітиків та розмірковування на тему просування ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області дуже шкодять нашим захисникам.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, передає Укрінформ.

"Створення інформаційного ажіотажу в ЗМІ стосовно цього питання дуже суттєво шкодить нашим захисникам, які зараз перебувають під щільним вогнем ворога. Тому ще раз попрошу від імені командування дотримуватися інформаційної тиші й дочекатися офіційних повідомлень. Сьогодні ми працюємо контрбатарейно і бережемо життя своїх людей, тому що розуміємо: вихід на лівий берег — це потрапляння під вогневе ураження противника. Тут важливо не перешкоджати такими інформаційними повідомленнями", — наголосила Гуменюк.

Як повідомлялось, Інститут вивчення війни (ISW) поінформував, що українські Збройні сили, ймовірно, здійснили обмежений рейд через річку Дніпро та висадилися на лівому березі у Херсонській області.

Як зазначається у звіті ISW, наразі незрозуміло, чи вдалося українським військовим закріпитися на лівому березі Дніпра.

8 серпня декілька російських провоєнних блогерів заявили, що українські сили задіяли до 7 катерів, кожен з яких висадив 6-7 осіб, на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Табори, таким чином ЗСУ прорвали російську оборону та просунулися вглиб на 800 метрів.

Гуменюк
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