Подоляк: Україна отримає запрошення до НАТО в 2024 році

Впевненість у цьому висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі "Радіо Свобода".

На питання про те, яка ймовірність того, що Україна отримає запрошення на вступ до НАТО на саміті у Вашингтоні, Подоляк відповів:

"Стовідсотковість – вірогідність цього. Чому? Тому що, я думаю, до цього часу Росія остаточно втратить суб’єктність і перестане існувати як країна, яка може вести ті чи інші війни. Я так делікатно кажу про те, що Україна до цього часу має вже виграти цю війну. І, безумовно, це буде історично зафіксовано. Країна-переможець є ключовим членом НАТО з урахуванням досвіду, урахуванням обсягу армії, яка буде в Україні".