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Опитування показало вподобання українців щодо джерела отримання новин

11.07.2023 / 17:27
77,9% українців обирають соціальні мережі для отримання новин. Телебачення займає друге місце з 62,5%, а інтернет (за винятком соціальних мереж) – третє з 57,7%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Громадянської мережі "Опора".

У порівнянні з минулим роком радіо (33,7%) і друковані ЗМІ (17,8%) стали дещо популярнішими.

Найпопулярнішими мережами згідно опитування є Telegram (71,3% опитаних), YouTube (66,2%) і Facebook (55%).

Соціальні мережі є ключовим джерелом інформації як для жінок (76,2%), так і для чоловіків (80%).

Телебачення залишається другим у рейтингу для жінок (66,3%). А для чоловіків на другому місці розташувався інтернет (за винятком соцмереж) з результатом 61,1%.

Радіо майже на 8% популярніше серед чоловіків (37,9%), ніж серед жінок (30,2%).

Мешканці сільської місцевості частіше довіряють телебаченню (64,9%), а містяни – соціальним мережам (63,4%).

На третьому місці для обох груп респондентів – інтернет без урахування соціальних мереж.

Опитування проводили з 11 травня по 12 червня методом телефонних інтерв'ю.

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