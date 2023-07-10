Опитування показало вподобання українців щодо джерела отримання новин

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Громадянської мережі "Опора".

У порівнянні з минулим роком радіо (33,7%) і друковані ЗМІ (17,8%) стали дещо популярнішими.

Найпопулярнішими мережами згідно опитування є Telegram (71,3% опитаних), YouTube (66,2%) і Facebook (55%).

Соціальні мережі є ключовим джерелом інформації як для жінок (76,2%), так і для чоловіків (80%).

Телебачення залишається другим у рейтингу для жінок (66,3%). А для чоловіків на другому місці розташувався інтернет (за винятком соцмереж) з результатом 61,1%.

Радіо майже на 8% популярніше серед чоловіків (37,9%), ніж серед жінок (30,2%).

Мешканці сільської місцевості частіше довіряють телебаченню (64,9%), а містяни – соціальним мережам (63,4%).

На третьому місці для обох груп респондентів – інтернет без урахування соціальних мереж.

Опитування проводили з 11 травня по 12 червня методом телефонних інтерв'ю.