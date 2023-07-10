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Столтенберг: Якщо Україна не вистоїть, то ніякі питання про членство взагалі не будуть обговорюватися

11.07.2023 / 16:25
Україна стане членом НАТО, але спочатку вона має перемогти у війні проти росії.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, всі союзники погоджуються, що Україна стане членом Альянсу. Однак наразі найбільш нагальним завданням є "забезпечення того, щоб Україна перемогла як суверенна та незалежна держава в Європі".

"Оскільки якщо Україна не вистоїть, то ніякі питання про членство взагалі не будуть обговорюватися", – сказав він.

Як зазначив Столтенберг, дуже важливим є те, щоб союзники продовжували підтримку України зброєю, боєприпасами, підготовкою військових та запчастинами, "щоб вона могла звільнити більше територій, а також стримувати Росію від подальшої агресії".

Він розповів, що на саміті НАТО у Вільнюсі "союзники дійдуть згоди щодо дуже чіткого меседжу в питанні України", але "остаточного рішення ще не прийнято". Зокрема, обговорюється усунення вимоги про план дій щодо членства (ПДЧ) "з тим, щоб процес членства для України складався з одного кроку, а не з двох".

Столтенберг
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