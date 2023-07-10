Столтенберг: Якщо Україна не вистоїть, то ніякі питання про членство взагалі не будуть обговорюватися

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, всі союзники погоджуються, що Україна стане членом Альянсу. Однак наразі найбільш нагальним завданням є "забезпечення того, щоб Україна перемогла як суверенна та незалежна держава в Європі".

"Оскільки якщо Україна не вистоїть, то ніякі питання про членство взагалі не будуть обговорюватися", – сказав він.

Як зазначив Столтенберг, дуже важливим є те, щоб союзники продовжували підтримку України зброєю, боєприпасами, підготовкою військових та запчастинами, "щоб вона могла звільнити більше територій, а також стримувати Росію від подальшої агресії".

Він розповів, що на саміті НАТО у Вільнюсі "союзники дійдуть згоди щодо дуже чіткого меседжу в питанні України", але "остаточного рішення ще не прийнято". Зокрема, обговорюється усунення вимоги про план дій щодо членства (ПДЧ) "з тим, щоб процес членства для України складався з одного кроку, а не з двох".