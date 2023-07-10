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Доктор Комаровський розповів про «страшилки» з нітратами у ранніх кавунах

10.07.2023 / 18:30
Відомий український педіатр Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram пояснив, чому не потрібно боятися нітратів у ранніх кавунах.

«Багато-багато страшилок про ранні кавуни. Вічно нас лякають якимись нітратами, яких там величезна кількість», – зазначив медик.

За словами Комаровського, концентрація нітратів, навіть дуже висока, не може нічого зробити з людиною.

Лікар підкреслив, що вирощування кавунів не дуже відрізняється від вирощування помідорів, огірків, кабачків тощо, але чомусь люди не лякаються цих ранніх овочів, а з кавунами ситуація кардинально інша.

«Перше – заспокойтеся. Нітрати насправді не небезпечні, це раз. Далі – нітрати нейтралізуються аскорбіновою кислотою, якої багато в м’якоті кавуна», – пояснив лікар.

За його словами, нітрати здебільшого містяться в шкірці кавуна, у м’якоті їх практично немає. А небезпечні сполуки утворюються з нітратів під час нагрівання до високої температури.

Комаровський, кавун
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