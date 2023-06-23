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Гуменюк: Повстання пригожина не змінило ситуацію на фронті

26.06.2023 / 12:16
Ситуація на фронті на тлі повстання очільника пвк "вагнер" євгена пригожина значно не змінилася. Однак обстрілів стало менше.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"У нашій зоні відповідальності цих підрозділів ("вагнерівців") не так багато. Якщо і є, то це точкові базування, вони незначний вплив мали на цю ситуацію. Але решта особового складу окупантів була дуже збентежена. Ми намагалися їм забезпечити максимальне інформування того, що відбувається, щоб їх морального-психологічний дух зазнавав правильного напрямку - напрямку курсу російського корабля. Вони дійсно були суттєво занепокоєні тим, що відбувається у власній країні, аж до того, що були розмови, що офіцерству необхідно повертатися до своєї країни й наводити там лад для того, щоб представники зека не брали владу в цій країні. Все це сприяло тому, що певним чином і кількість обстрілів зменшилася, хоча й некритично. Вони продовжують виконувати свою роботу, але нерозуміння ситуації, своїх перспектив, дуже суттєво впливає на подальше виконання їх бойових завдань", - сказала вона.

Крім того, це вплинуло на ситуацію у тимчасово окупованому Криму.

"Дійсно, досить суттєво це вплинуло на тих, хто "понаєхалі", черги посилились, напруження на логістично-транспортні артерії надзвичайно високе. Через це окупаційна влада Криму також занепокоєна. Напруження на транспортних шляхах було максимально високе, черги досягали кількох десятків кілометрів", - додала Гуменюк.

Гуменюк
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