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Чергова маячня від путіна: Україна розташувалася на "історичних територіях" росії

14.06.2023 / 17:28
російський диктатор володимир путін вважає, що Україна розташувалася на "історичних територіях" росії.

президент країни-агресорки також заявив, що якщо українці хочуть жити на "історичних територіях рф", то хай повпливають на своє політичне керівництво. З такою заявою путін вистуив на зустрічі з так званими "воєнкорами", передає "Українська правда" з посиланням на росЗМІ.

"Чому українці нашим коштом повинні жити і на наших історичних територіях? А якщо хочуть жити на наших історичних територіях, тоді повпливайте на своє політичне керівництво таким чином, щоб вибудовувалися стосунки нормальні з росією, щоб нам з цих територій ніхто не погрожував. У цьому ж проблема!", – видав диктатор.

Загрозу путін бачить в тому, що на ці його "історичні території" намагається зайти НАТО.

"Вони оборзєлі, ні?!" – вигукнув він.

диктатор також знову все перебрехав в історії. Заявив, що Україна нібито виникла тільки в 1922 році, після того як ленін "з якогось переляку" віддав їй "російські землі".

путін
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