Войти | Зарегистрироваться
19:42

суббота,
03 июня
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Марченко: Волонтери, які офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії, не сплачують жодних податків

02.06.2023 / 12:17
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що з жодних товарів на потреби Збройних сил України не потрібно сплачувати податки. За його словами, волонтери, які офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії, не сплачують жодних податків.

Відповідну заяву Марченко оприлюднив на своїй Facebook-сторінці.

Волонтер Любов Шипович написала, що держава обкладає податками допомогу для армії, а представники Міністерства фінансів "вирішили типу пожартувати "А якщо військові собі пеньюари попросять?". Дуже б хотілось цих урядовців в пеньюарах відправити поближче до передової", - зауважила Шипович.

У відповідь Марченко заявив, що жодних податків з тих товарів для ЗСУ сплачувати не потрібно, оскільки це діюча норма Податкового кодексу.

"Наголошую, ті волонтери, хто офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії - не сплачує ЖОДНИХ податків! Друге. Фразу про “пеньюари” та будь-які інші фрази, які можуть когось образити чи знецінити, я не говорив. І прошу всі ЗМІ, які поширили таку інформацію, це врахувати і спростувати!", - написав міністр фінансів.

Також Марченко повідомив, що провів зустріч з Любов'ю Шипович та Юрієм Ніколовим, де обговорили існуючі проблеми та як їх можна вирішити. Міністр фінансів анонсував розгляд питання щодо включення дронів в постанову КМУ №112 на засіданні Уряду завтра, у п'ятницю 2 червня, а також заявив про наміри призначити уповноваженого представника, який буде забезпечувати постійну комунікацію та розв'язання проблемних питань у волонтерському середовищі.

Марченко, волонтери
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
3 июня
2 июня
1 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.