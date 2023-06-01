Марченко: Волонтери, які офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії, не сплачують жодних податків

Відповідну заяву Марченко оприлюднив на своїй Facebook-сторінці.

Волонтер Любов Шипович написала, що держава обкладає податками допомогу для армії, а представники Міністерства фінансів "вирішили типу пожартувати "А якщо військові собі пеньюари попросять?". Дуже б хотілось цих урядовців в пеньюарах відправити поближче до передової", - зауважила Шипович.

У відповідь Марченко заявив, що жодних податків з тих товарів для ЗСУ сплачувати не потрібно, оскільки це діюча норма Податкового кодексу.

"Наголошую, ті волонтери, хто офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії - не сплачує ЖОДНИХ податків! Друге. Фразу про “пеньюари” та будь-які інші фрази, які можуть когось образити чи знецінити, я не говорив. І прошу всі ЗМІ, які поширили таку інформацію, це врахувати і спростувати!", - написав міністр фінансів.

Також Марченко повідомив, що провів зустріч з Любов'ю Шипович та Юрієм Ніколовим, де обговорили існуючі проблеми та як їх можна вирішити. Міністр фінансів анонсував розгляд питання щодо включення дронів в постанову КМУ №112 на засіданні Уряду завтра, у п'ятницю 2 червня, а також заявив про наміри призначити уповноваженого представника, який буде забезпечувати постійну комунікацію та розв'язання проблемних питань у волонтерському середовищі.