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Міненерго: Для підготовки до наступного опалювального сезону необхідно близько 3,4 млрд доларів

30.04.2023 / 16:25
Для підготовки до наступного опалювального сезону необхідно більше 3,4 млрд доларів. Це сума необхідна як для відновлення генерації, так і для закупівлі необхідних ресурсів.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров, передає РБК-Україна.

За словами Сафарова, близько 1,2 млрд доларів потрібно для закупівлі певного типу ресурсів.

"Решта суми - це те, що необхідно, щоб відновити, по-перше, лінії систем передачі, це лінії Укренерго, лінії систем розподілу електроенергії, це здебільшого обленерго, і для відбудови генераційних потужностей. Це ми кажемо про теплову генерацію, про зелену генерацію і гідроакумулюючі та гідростанції. Це приблизно 2,1 млрд доларів", - сказав Сафаров.

Заступник міністра енергетики зазначив, що ці кошти необхідні лише для підготовки до опалювального сезону 2023/2024, тоді як загальна сума, необхідна для відновлення енергетики, є набагато більшою.

опалювальний сезон, Сафаров
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