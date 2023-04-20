Войти | Зарегистрироваться
17:31

четверг,
20 апреля
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Bloomberg: Макрон хоче звернутися до Китаю з планом, який може призвести до переговорів між росією та Україною

19.04.2023 / 12:18
Bloomberg: Макрон хоче звернутися до Китаю з планом, який може призвести до переговорів між росією та Україною
Президент Франції Еммануель Макрон прагне звернутися до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між державою-агресором росією та Україною вже влітку поточного року.

Про це повідомляє Bloomberg у вівторок, 18 квітня.

Макрон доручив своєму раднику із зовнішньої політики Еммануелю Бонне співпрацювати з міністром закордонних справ Китаю Ваном І, щоб створити рамки, які можуть бути використані як основу для майбутніх переговорів рф та України, пише видання з посиланням на обізнані в цьому питанні джерела.

"Французька стратегія передбачає, що переговори між росією та Україною відбудуться вже цього літа, якщо все піде добре. Раніше Макрон заявляв, що бачить важливу роль Китаю і що завдяки своїм відносинам з росією він міг би "повернути москву до розуму", - сказано у повідомленні.

Bloomberg зазначає, що наразі Китай не демонстрував ознак готовності тиснути на росію з метою виведення військ з України. Разом з тим президент Франції не досяг своєї мети під час своєї нещодавньої поїздки до Китаю переконати Сі Цзіньпіна поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, які не мали контактів з початку повномасштабного вторгнення рф, наголошує видання.

Bloomberg, Макрон
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 апреля
19 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.