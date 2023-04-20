Bloomberg: Макрон хоче звернутися до Китаю з планом, який може призвести до переговорів між росією та Україною

Про це повідомляє Bloomberg у вівторок, 18 квітня.

Макрон доручив своєму раднику із зовнішньої політики Еммануелю Бонне співпрацювати з міністром закордонних справ Китаю Ваном І, щоб створити рамки, які можуть бути використані як основу для майбутніх переговорів рф та України, пише видання з посиланням на обізнані в цьому питанні джерела.

"Французька стратегія передбачає, що переговори між росією та Україною відбудуться вже цього літа, якщо все піде добре. Раніше Макрон заявляв, що бачить важливу роль Китаю і що завдяки своїм відносинам з росією він міг би "повернути москву до розуму", - сказано у повідомленні.

Bloomberg зазначає, що наразі Китай не демонстрував ознак готовності тиснути на росію з метою виведення військ з України. Разом з тим президент Франції не досяг своєї мети під час своєї нещодавньої поїздки до Китаю переконати Сі Цзіньпіна поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, які не мали контактів з початку повномасштабного вторгнення рф, наголошує видання.