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Резніков: За кілька місяців військові будуть готові до наступу для деокупації території України

16.02.2023 / 12:27
Резніков: За кілька місяців військові будуть готові до наступу для деокупації території України
Через декілька місяців українські військові будуть готові до наступу для деокупації території України.

Як пишуть Українські новини, про це в інтерв'ю виданню "Укрінформ" заявив міністр оборони Олексій Резніков у середу, 15 лютого.

Резніков зазначив, що терміни українського наступу прив'язані до навчання  бійців, які мають освоїти техніку та підготуватися до взаємодії.

"І не просто як сам по собі екіпаж, але у взаємодії, у складі цілого підрозділу, наприклад, танкового батальйону, і так далі. Тому що в них задача – виконання завдання, що сплановане українським Генеральним штабом. І це завдання спрямовано передусім на деокупацію тимчасово окупованих територій України. Це потребує часу. Ми говоримо про декілька місяців, коли ми будемо повноцінно готові", – підкреслив міністр оборони.

Також організовано постачання боєприпасів від країн НАТО як військово-технічну допомогу та укладено контракти на 2023 рік, зазначив Резніков. За його словами, Україні готова відбити навалу росіян.

Резніков
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