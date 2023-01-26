Войти | Зарегистрироваться
11:16

четверг,
26 января
Онлайн
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Технології
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Держпраці: Роботодавці мають право не робити індексацію заробітної плати
Фінанси
Держпраці: Роботодавці мають право не робити індексацію заробітної плати
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Ткаченко: РНБО врахувала пропозиції Минкульту щодо санкцій проти російських духовних осіб

25.01.2023 / 09:38
Рада національної безпеки і оборони врахувала пропозиції Міністерства культури та інформаційної політики щодо запровадження санкцій проти російських духовних осіб.

Про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Телеграмі, передає Укрінформ.

“Рада національної безпеки і оборони запроваджує санкції щодо 21 керівника і священника Російської православної церкви. Серед яких, в тому числі, племінник Кирила Михайло Гундяєв. В цьому рішенні РНБО повністю враховано пропозиції Міністерства культури та інформаційної політики щодо 6 фізичних осіб рпц, надіслані до КМУ та схвалені розпорядженням КМУ від 30.08.2022 № 768 "Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"”, - написав Ткаченко.

Ткаченко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
26 января
25 января
24 января
23 января
22 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.