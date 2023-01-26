Ткаченко: РНБО врахувала пропозиції Минкульту щодо санкцій проти російських духовних осіб

Про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Телеграмі, передає Укрінформ.

“Рада національної безпеки і оборони запроваджує санкції щодо 21 керівника і священника Російської православної церкви. Серед яких, в тому числі, племінник Кирила Михайло Гундяєв. В цьому рішенні РНБО повністю враховано пропозиції Міністерства культури та інформаційної політики щодо 6 фізичних осіб рпц, надіслані до КМУ та схвалені розпорядженням КМУ від 30.08.2022 № 768 "Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"”, - написав Ткаченко.