Крім того, досягти поставленої мети можна тільки з використанням професійного обладнання та спеціально підібраних засобів для миття. Наша компанія застосовує у роботі високоякісні та екологічно чисті склади, які не мають специфічних запахів та не становлять небезпеки для навколишнього середовища.

Мийка кондиціонера знадобиться в таких поширених «симптомах»:

1. Система кондиціонування погано охолоджує або нагріває повітя, а при цьому спостерігається збільшення споживання електроенергії.

2. Занадто гучна робота техніки, виникло гудіння, небажані вібрації.

3. При включенні обладнання поступово по кімнаті поширюється неприємний запах кондиціонера. Це часто відбувається через величезне скупчення, розмноження бактерій та грибка у внутрішньому блоці. При ігноруванні цієї проблеми бактерії будуть розноситися повітрям, яким дихають усі члени вашої родини або співробітники на підприємстві, в офісі.

4. З внутрішнього блоку витікає вода. Це головна ознака того, що сталося засмічення у дренажній системі.

Поява всіх перелічених вище ознак свідчить у тому, що техніка погано функціонує. Не рекомендується доводити обладнання до такого стану, а тому найкраще проводити своєчасне обслуговування кондиціонера, дотримуючись необхідної періодичності.

Особливості проведення процедури мийки кондиціонера від наших спеціалістів

Якщо користувач помітив, що смердить з кондиціонера, що по стіні, де знаходиться внутрішній блок, стікає вода, потрібно якнайшвидше звернутися за кваліфікованою допомогою. Наша компанія використовує у своїй роботі вже давно перевірені методи та способи очищення.

Тому професійне миття кондиціонерів здійснюється наступним чином:

• Відбувається обробка зовнішнього блоку із застосуванням спеціального апарату високого тиску Керхер(Karcher).

• Відбувається обробка внутрішнього блоку із застосуванням апарата середнього тиску Керхер (Karcher) із повноцінним розбиранням кондиціонера.

Ми працюємо виключно із сучасними потужними апаратами від німецького бренду Karcher, які демонструють чудові результати.

Крім того, відбувається комплексне оброблення всіх вузлів (теплообмінник, турбіна, жалюзі) з використанням антибактеріальних складів. Такі засоби допомагають позбавлятися різних видів грибка, патогенних організмів. Як основну хімію ми застосовуємо універсальний розчин «Біолонг», який є сертифікованою в Україні продукцією.