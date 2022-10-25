СМИ: «Михаил Присяжнюк и Юрий Федоренко! Готовьтесь на выход» – Елена Шуляк

«Глава фракции «Слуга народа» Елена Шуляк выгоняет из партии Защитников Родины. В то время, как все, и депутаты, и обычные люди, воюют с оккупантом на фронте и в тылу, Елена Шуляк «чистит» ряды партии, только в обратном направлении. Она избавляется от настоящих верных бойцов. Те депутаты, которые искренне изъявляют желание идти в ДФТГ (добровольческое формирование территориальных громад. – Ред.) или служить на фронт в ВСУ, они подпадают под исключение из партии», – такая реакция последовала от журналистов в социальных сетях.

История с Юлией Яцык стала резонансной. Её решение было вызвано изначально желанием присоединиться к ДФТГ, что сейчас по закону является несовместимым с деятельностью народного депутата. Заявление об увольнении, как пояснила народный депутат, подписывает глава фракции Елена Шуляк.

В социальных сетях в это время появилась информация, что после Юлии Яцык «под удар попали депутаты «СН» в Киевсовете: Михаил Присяжнюк и Юрий Федоренко. Присяжнюк вступил в ряды Территориальной обороны, а Федоренко – служит».

Михаил Присяжнюк

Юрий Федоренко



Таким образом, пишут журналисты, Елена Шуляк намерена очистить партию от преданных бойцов, а оставить послушных безвольных тушек».

Объясняется это тем, что «следующие выборы будут идти уже по спискам, поэтому Елена Шуляк полностью очищает партию и делает это все под себя. Идейный вдохновитель и куратор этого всего – крупный бизнесмен Юрий Голик», как пишут журналисты.

«Михаил Присяжнюк, депутат Киевсовета от «СН», глава Постоянной комиссия КГГА по вопросам собственности (в прошлом – известный телеведущий), как известно, участник ТРО с начала войны.

Юрий Федоренко, также депутат Киевсовета от «СН», секретарь постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроения и земельных отношений. Юрий – бывший участник АТО, на данный момент находится на фронте под Бахмутом, где идут тяжелые бои с российскими оккупантами», – рассказывают журналисты.

Наша редакция связалась с Юрием Федоренко. Его очень удивила такая информация. В телефонном разговоре он сказал, что он пока не в «информационной повестке на данный момент», но обязательно узнает об этой ситуации и разберётся в ней.

«Своими действиями Елена Шуляк ослабляет Президента, устраняет самых достойных, а в сплоченную команду вносит разлом», – так резюмируют действия главы фракции «СН» журналисты.

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