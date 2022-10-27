Известная бизнес-леди Алла Барановская провела в Нью-Йорке благотворительный CHARITY DINNER вместе со звездой Голливуда

Организаторы собрали более 4 000 000 гривен. На эти средства планируют купить автомобили для ВСУ.

Напомним, что серия благотворительных ужинов CHARITY DINNERS инициирована супругой народного депутата Украины Николая Тищенко Аллой Барановской при поддержке фонда «Way of peace» и МИД Украины, чтобы напоминать миру о важности поддержки Украины и финансовой помощи для обороны. Ранее благотворительные ужины проходили в Праге, Париже и Ницце.

Ранее Алла Барановская в интервью «КП в Украине» рассказывала, как у них с мужем родилась идея создать фонд «Дорога мира», как она возглавила международный проект CHARITY DINNERS, который получил поддержку МИД Украины и международного сообщества:

«За лето нам удалось собрать на трех благотворительных ужинах и привезти из Европы для ВСУ почти 15 миллионов гривен. Считаю, это неплохой результат. Фонд «Дорога мира» основал мой муж Николай Тищенко. Проект CHARITY DINNERS родился в телефонном разговоре с мужем. Была идея создать международный проект для помощи Украины. Международный для того, чтобы деньги искать не внутри страны».

Благотворительное мероприятие в Нью-Йорке посетили представители американского истеблишмента, дипломаты, бизнесмены и звезды американского кино. Традиционно на ужине гостей познакомили с аутентичной украинской кухней и провели благотворительный аукцион.

На аукционе разыграли флаг Украины из освобожденной 11 сентября Гоптовки в Харьковской области, который передал фонд «Пострадавшие дети войны». Лот удалось продать за 120 000 грн. Главный символ несокрушимости украинской армии — браслет, сделанный из последней довоенной партии «Азовстали», продали за 160 000. Также на аукционе были проданы вышитая рубашка, созданная около 1920-х годов, художника OL'SVOL'D TSVETNOSTI и статуэтка петушка от жительницы Северодонецка. Эти лоты приобрел голливудский актер Лив Шрайдер, звезда сериала «Рей Донован», фильмов «Крик» и «Люди Х». Картину украинской художницы Ольги Штейн «Seraphim» удалось продать за 340 000 грн.

Эстетика вечера покорила без исключения всех гостей. На этот раз символом ужина стала калина.

«Эстетика каждого благотворительного ужина передает определенные смыслы и символы Украины. На этот раз в Нью-Йорке символом ужина стала калина, которая издавна воспринималась как дерево крови, рода и связывала поколение и символизировала гордость за своих предков. Калина для украинцев – это возрождение жизни», – объяснила стиль вечера инфлюенсер и инициатор CHARITY DINNERS Алла Барановская.

В Нью-Йорке гостям и благотворителям показали, что такое украинский колорит и традиции в современном пространстве на Манхеттене LAVAN541. Благодаря технологической локации на ужине на трех стенах были проекции, которые перенесли гостей в атмосферу Украины.

Изюминкой вечера стало выступление народной артистами Украины Тины Кароль. Своим голосом и душевными песнями она расчувствовала до слез гостей благотворительного ужина в поддержку Украины.

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