Сущенко закликає перевірити нардепа Яценка на колабораціонізм

Про це він розповів у коментарі УНН.

За словами Сущенка, дії нардепа, направлені на дискредитацію місцевої влади Черкащини та міста Умань, мають ознаки колабораціонізму і їм необхідно надати юридичну оцінку.

“Його (Антона Яценка — ред.) необґрунтовані і надумані публічні випади проти міського голови Умані та Черкаської обласної військової адміністрації, цькування місцевих підприємців, педагогів, волонтерів та активістів юрист цілком інтерпретує як умисні дії з ознаками колабораціонізму (…) Вочевидь, що публічна активність Яценка під час війни спрямована на компрометацію та перешкоджання діяльності представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади працює на ворога та його інтереси. А конкретно, на дезінформацію, дезорієнтацію, деморалізацію, дезорганізацію та дезінтеграцію України та українського народу.

Належна юридична оцінка таких дій нардепа має завершитися складанням мандата та притягненням до кримінальної відповідальності та позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та на строк від 10 до15 років та з конфіскацією майна або без такої. Подібні строки ув’язнення КК України передбачає і за державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Я однозначно впевнений, що умисні дії Яценка — є підривна діяльність проти України, шкода її державній та інформаційній безпеці”, — заявив Роман Сущенко.

Як відомо, з початком повномасштабної війни народний депутат Антон Яценко зник з Черкаської області, від якої він пройшов до парламенту. Не бачили його і у Верховній Раді, зокрема, він пропустив голосування за введення режиму воєнною стану в Україні. Його зникнення пов’язують з приїздом в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році.

Повернувшись на Черкащину, нардеп розгорнув активну боротьбу проти місцевої влади, у тому числі голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця та мера Умані Ірини Плетньової.

Зазначимо, що на захист Табурця стали місцеві депутати, а сам військовий губернатор подав до суду позов проти Яценка щодо захисту честі й гідності.

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