Войти | Зарегистрироваться
22:05

четверг,
15 сентября
Онлайн
В Європі ціни на електроенергію б'ють рекорди: ЄС скликає нараду
Фінанси
В Європі ціни на електроенергію б'ють рекорди: ЄС скликає нараду
Знижки вже багатомільйонні: в Євпаторії у Криму – бум на продаж готелів
Фінанси
Знижки вже багатомільйонні: в Євпаторії у Криму – бум на продаж готелів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

«Слугу народа» от Золотоноши обвинили в коррупции и саботаже

14.09.2022 / 16:47
«Слугу народа» от Золотоноши обвинили в коррупции и саботаже
Пока ВСУ гонят российских оккупантов из захваченных городов Украины, гибнут бойцы и мирные жители, продолжаются ракетные налеты, в относительно спокойном тылу процветает главный внутренний враг страны – коррупция.

В любом населенном пункте считает себя хозяином сомнительный деятель с таким бекграундом, что место ему, скорее, в исправительном учреждении, чем в мягком кресле чиновника. 

Об этом пишет публицист Василий Кузнецов в интернет-издании From.UA. В качестве примера автор приводит Золотоношу – небольшой городок в Черкасской области, где много лет был мэром и развивал свою политическую карьеру нынешний депутат ВР от «Слуги народа» Виталий Войцеховский. 

Журналист приводит данные, что за 11 лет этот местный политик сменил три полярные по идеологии политические силы: 2010 – 2014 – «Партия Регионов», 2015-2020 – «Блок Петра Порошенко», 2020 – и до настоящего времени «Слуга Народа». 

«С началом полномасштабного вторжения РФ Войцеховский тоже начал свою войну, но не с рашистами, а с начальником Черкасской ОВА Игорем Табурцом – генерал-майором, основная задача которого – обеспечить региону безопасность. Войцеховский начал откровенно деструктивные действия, целью которых являлся саботаж военной подготовки в Золотоноше», говорится в статье. 

Кроме того, в мае 2022 г. Войцеховский стал соавтором скандального законопроекта 7351 вместе с Марьяной Безуглой – про расстрел военнослужащих ВСУ за неисполнение приказов. «Зловонная местная свалка и требующие ремонта очистные сооружения (не менее «ароматные») – два главных «памятника» «достижениям» Войцеховского в качестве многолетнего мэра Золотоноши, – пишет Василий Кузнецов. - Имея полностью подконтрольный горсовет, исполнительный комитет и коммунальные предприятия, мэр Войцеховский руководил схемами по присвоению бюджетных средств. Но сумел избежать ответственности, к которой привлекли только его подчиненных». В коллекторы и очистные сооружения Золотоноши при Войцеховском были «слиты» десятки (а то и сотни) миллионов бюджетных гривен. 

Автор приводит лишь одну цифру из уголовного дела о разворовывании средств, выделяемых на реконструкцию самотечного и напорного коллекторов водоотведения в Золотоноше: «За последний месяц 2016 года было освоено почти 31 млн грн государственных средств, из которых значительная часть была присвоена». Местные жители также напоминают о крупной афере, которую связывают с именем нашего героя. 

В 2012 году заместители Войцеховского брали у доверчивого населения десятки тысяч долларов в качестве инвестиций в строящийся крупный торговый центр. Он был возведен, но инвесторы так и не получили свои помещения, не вернули им и вложенные средства. Лишь некоторым удалось вытребовать незначительную часть отданных Войцеховскому долларов. «Об аппетитах Войцеховского свидетельствуют данные о его зарплате еще на посту мэра Золотоноши. Она была больше, чем у столичного градоначальника. Войцеховский задекларировал 795 000 гривен, которые заработал за прошлый год на посту городского головы Золотоноши (в среднем 66 тысяч гривен в месяц).  

По данным движения «ЧЕСНО», зарплата мэра города с населением 28 тысяч жителей оказалась больше, чем у большинства мэров областных центров, и даже больше, чем у мэра Киева. Для сравнения: бюджет Золотоношской общины тогда составлял около 200 млн гривен, а Киева – более 60 миллиардов», – отмечает автор статьи. При этом Войцеховский прикупил несколько автомобилей. Но не для фронта как делает сейчас большинство, а для своих личных нужд. «Вот такая колоритная фигура представляет интересы жителей Черкасщины в украинском парламенте в военное время», резюмирует автор.

Источник

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
14 сентября
13 сентября
7 сентября
6 сентября
1 сентября
30 августа
28 августа
27 августа
26 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.