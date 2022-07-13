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В УПЦ рассказали о работе православной телефонной службы поддержки «Надія»

13.07.2022 / 15:05
В УПЦ рассказали о работе православной телефонной службы поддержки «Надія»
Источник: Центр информации УПЦ
Обратиться в службу духовной поддержки «Надія» можно ежедневно с 12.00 до 20.00 по номеру 0-800-50-26-86.

Православная телефонная линия доверия «Надія» уже 8 лет помогает людям найти правильное решение в жизненных трудностях.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», каждый день православные священники готовы выслушать, поддержать и дать совет всем, кто позвонит по бесплатному номеру 0-800-50-26-86.

«Когда у тебя сложный вопрос и некуда обратиться, ты можешь просто позвонить по телефону в течение дня и получить ответ. Служба духовной поддержки, в первую очередь, создана для обсуждения духовных вопросов. Случается, что человек стыдится что-то спросить священника, а здесь все анонимно — можно рассказать в подробностях то, что неудобно сказать на исповеди, и тебе дадут хороший совет. У нас работают священники с высшим образованием, имеющие многолетний опыт общения с людьми как на приходах, так и на телефонной линии. Каждый день дежурят по двое, чтобы легче было дозвониться», - поделился глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергей Экшиян.

Еще одна функция службы духовной поддержки – просьба о молитве. Человек может позвонить по телефону, назвать свое имя и имена своих близких, и священники будут молиться за этих людей.

«Позвонив по телефону нашей горячей линии, ты можешь просто выговориться, рассказать о любой своей проблеме и уже станет легче. Служба духовной поддержки пригодится и тем, кто еще не пришел в Церковь, колеблется и не будет общаться со священником в храме. Здесь такие барьеры исчезают», – объяснил отец Сергий.

Один из священников службы духовной поддержки поделился, как на телефонную линию дозвонился мужчина и сказал дежурному священнику: «Я хочу покончить жизнь самоубийством».

«Я старался как можно дольше продолжить общение, напомнить ему обо всем, что радовало его в жизни. Так как в таких случаях не стоит торопиться, нужна продолжительная беседа. Нам с подобными вопросами звонят очень часто. Говорят, что нет желания жить, нет перспектив и радости жизни. Особенно сейчас, во время войны. Этим людям следует говорить, что Господь любит нас всех и когда возникают в жизни какие-то испытания, они ссылаются не зря. Итак, мы способны их преодолеть. И после любой ночи всегда будет рассвет, как бы она ни была страшной и холодной. Сказать можно многое. В зависимости от возраста и того, на что человек жалуется. Здесь, безусловно, нужен индивидуальный подход», – отметил священник.

Он поделился, что история с нежелавшим жить мужчиной сложилась хорошо. Говорили долго, а в конце он сказал: «Благодарю вас за общение и поддержку».

Обратиться в службу духовной поддержки «Надія» можно ежедневно с 12.00 до 20.00 по номеру 0-800-50-26-86.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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