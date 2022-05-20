Киево-Печерская лавра передала помощь медикам Киева и Харькова

Руководители медучреждений Харькова и Киева поблагодарили Киево-Печерскую лавру за медицинские препараты для тяжелобольных ожоговых и онкологических пациентов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, Киево-Печерская лавра постоянно оказывает помощь нуждающимся, беженцам и медицинским учреждениям.

Медицинские препараты были переданы в отделение экстренной медицинской помощи Харькова, а также для больниц и госпиталей Киева.

Как сообщалось ранее, братия Киево-Печерской лавры посетили Чернигов и передали медикаменты и гуманитарную помощь в Елецкий Успенский женский монастырь. Также медикаменты передали в Мохнатинскую врачебную амбулаторию общей практики – медикаменты.

В столице братия побывали в столичном храмовом комплексе в честь Рождества Христова на Березняках и оставили лекарства для дальнейшего распределения: часть лекарств передадут всем, кто в них нуждается по назначению врача, а другая часть сразу же будет отправлена в хосписы и больницы.